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02.11.2018, 20:00

ФОТО читателя Delfi: В Нарве в Selver мухи облюбовали отдел с выпечкой, а продавцы к этому безразличны

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комментарий магазина
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Galerii: 3 pilti
IMG_20181019_213904 Foto: Delfi lugeja

“В нарвском магазине Selver постоянно можно наблюдать такую не совсем аппетитную картину, в отделе c выпечкой за булочками по кампании приходят не только рядовые покупатели, но и братья наши меньшие! На вопрос, что происходит, улыбающиеся продавцы разводят руками, мол есть хотят все!“ — пишет читатель.

Пресс-секретарь Selver Риво Вески прокомментировал, что торговая сеть сожалеет, что подобное имело место в их магазине.

“Это, конечно же, не является стандартом обслуживания Selver, и мы каждый день делаем все, чтобы избежать подобных ситуаций. Являясь продающим продукты питания предприятием мы проводим регулярный контроль вредителей. В торговом центре Astri мы проводим его чаще, чем в других, так как в центре кроме нас действует еще несколько продавцов, занимающихся продажей и изготовлением пищевых продуктов”, — сказал Вески.

Selver приносит извинения перед клиентами и обещает сделать все возможное, чтобы данная ситуация не повторилась.

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