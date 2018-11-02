ФОТО читателя Delfi: В Нарве в Selver мухи облюбовали отдел с выпечкой , а продавцы к этому безразличны

“В нарвском магазине Selver постоянно можно наблюдать такую не совсем аппетитную картину, в отделе c выпечкой за булочками по кампании приходят не только рядовые покупатели, но и братья наши меньшие! На вопрос, что происходит, улыбающиеся продавцы разводят руками, мол есть хотят все!“ — пишет читатель.
Пресс-секретарь Selver Риво Вески прокомментировал, что торговая сеть сожалеет, что подобное имело место в их магазине.
“Это, конечно же, не является стандартом обслуживания Selver, и мы каждый день делаем все, чтобы избежать подобных ситуаций. Являясь продающим продукты питания предприятием мы проводим регулярный контроль вредителей. В торговом центре Astri мы проводим его чаще, чем в других, так как в центре кроме нас действует еще несколько продавцов, занимающихся продажей и изготовлением пищевых продуктов”, — сказал Вески.
Selver приносит извинения перед клиентами и обещает сделать все возможное, чтобы данная ситуация не повторилась.