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16.06.2018, 18:10

ФОТО читателя Delfi: В Кохтла-Ярве горел заброшенный дом на улице Вахтра


Я – журналист
EST
Galerii: 5 pilti
Пожар Foto: Delfi lugeja

В Кохтла-Ярве произошел пожар на улице Вахтра. Горел последний этаж заброшенного четырехэтажного дома.

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