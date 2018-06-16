ФОТО читателя Delfi: В Кохтла-Ярве горел заброшенный дом на улице Вахтра

В Кохтла-Ярве произошел пожар на улице Вахтра. Горел последний этаж заброшенного четырехэтажного дома.
16.06.2018, 18:10
В Кохтла-Ярве произошел пожар на улице Вахтра. Горел последний этаж заброшенного четырехэтажного дома.
Turismiarenduskeskuse direktor
EAS (ARISTA)
Tähtaeg: 18.06.2018
Personalispetsialist
RAHVA RAAMAT (MANPOWER OÜ)
Tähtaeg: 27.06.2018
Müügiesindaja
HUSQVARNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 22.06.2018
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