ФОТО читателя Delfi: В Йыхви появился каток

Жители и гости города Йыхви увидели редкое событие, которого уже давно не было в городе — залили каток возле церкви Михкли.

Интересно, теперь это будет ежегодное место для катка в Йыхви или нет?

Но будем верить в лучшее и в Йыхви теперь всегда зимой детям и взрослым будет где покататься на коньках. А пока есть время и морозы, все за коньками!