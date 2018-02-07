ФОТО читателя Delfi: В Йыхви появился каток

Жители и гости города Йыхви увидели редкое событие, которого уже давно не было в городе — залили каток возле церкви Михкли.
Интересно, теперь это будет ежегодное место для катка в Йыхви или нет?
Но будем верить в лучшее и в Йыхви теперь всегда зимой детям и взрослым будет где покататься на коньках. А пока есть время и морозы, все за коньками!
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