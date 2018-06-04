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04.06.2018, 10:57

ФОТО читателя Delfi: Удручающая картина на Фестивале цветов — половина растений завяла


Я – журналист
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Galerii: 10 pilti
Lillefestival 2018 Foto: Lugeja foto

“Фестиваль цветов открылся всего неделю назад, а половина цветов уже завяла. Так они до августа не дотянут! Удручающее зрелище”, — пишет читатель Delfi, посетивший находящийся в Таллинне фестиваль в прошедшую пятницу.

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