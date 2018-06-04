ФОТО читателя Delfi: Удручающая картина на Фестивале цветов — половина растений завяла

“Фестиваль цветов открылся всего неделю назад, а половина цветов уже завяла. Так они до августа не дотянут! Удручающее зрелище”, — пишет читатель Delfi, посетивший находящийся в Таллинне фестиваль в прошедшую пятницу.
04.06.2018, 10:57
“Фестиваль цветов открылся всего неделю назад, а половина цветов уже завяла. Так они до августа не дотянут! Удручающее зрелище”, — пишет читатель Delfi, посетивший находящийся в Таллинне фестиваль в прошедшую пятницу.
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Tähtaeg: 06.06.2018
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