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01.02.2019, 16:40

ФОТО читателя Delfi: Спасатели помогли отчаявшемуся коту спуститься с дерева

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rus.delfi.ee
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ФОТО читателя Delfi: Спасатели помогли отчаявшемуся коту спуститься с дерева
Lugeja foto

Читатель Delfi Дмитрий прислал в редакцию фото, на котором видно, как спасатель помогает спуститься с дерева коту.

"В районе Кристине кот сидел на дереве и битые часы кричал, взывая о помощи. Вернувшись домой и увидев эту картину, я вызвал службу спасения, которая сняла бедного котика с дерева", - написал читатель.

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