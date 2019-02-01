01.02.2019, 16:40
ФОТО читателя Delfi: Спасатели помогли отчаявшемуся коту спуститься с дерева(2)
Читатель Delfi Дмитрий прислал в редакцию фото, на котором видно, как спасатель помогает спуститься с дерева коту.
Читатель Delfi Дмитрий прислал в редакцию фото, на котором видно, как спасатель помогает спуститься с дерева коту.
"В районе Кристине кот сидел на дереве и битые часы кричал, взывая о помощи. Вернувшись домой и увидев эту картину, я вызвал службу спасения, которая сняла бедного котика с дерева", - написал читатель.
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