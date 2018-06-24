Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
24.06.2018, 19:10

ФОТО читателя Delfi: Первые грибы этого лета!

 (2)
Читатель Delfi
Читатель Delfi
EST 1
IMGP0805

Чтобы не бегать по лесу в поисках цветка папоротника, как "положено", ночью, решил поискать его досрочно - днём.

Цветок не нашёл, зато обнаружил первые “сковородочные” грибы этого лета — лисички и сыроежки. Лисичка, пожалуй, самый популярный в Эстонии гриб.

Перефразируя слова известной песни, можно сказать: “Лисички любят деревни и сёла, лисички любят большие города”. Действительно, лисичка вкусный и полезный в лечебном отношении гриб. Искать его легко и просто, и добавить тут нечего. Место находки — Ида-Вирумаа.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО: Смотрите русскоязычный документальный фильм “Кайтселийт. Нарвская дружина”

24.06.2018
Данный документальный фильм был создан в качестве подарка Нарвской дружине Кайтселийта к столетию Эстонской республики от учеников Ида-Вирумааского центра профессионального образования.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Lõpuks ometi! Valgurikas ja väherasvane külmsupp, mis kustutab nii nälga kui ka janu
Uue külmsupi turuletulekut võib selle omanäolisust ja samas lihtsust silmas pidades nimetada küllaltki tagasihoidlikuks. Kõik sai alguse juba 2011. aastal, kui Farmi otsustas pakkuda Rakvere punklaulupeole mõeldes soolase lisandiga jogurtijooke. Ebatavaline mõte, mis võeti ka ebatavaliselt hästi vastu. Siiski astuti järgmine loogiline samm edasi alles hiljuti, kui oldi täiesti veendunud, et aeg on õige. Teisisõnu öeldes, keefir punapeedi ja hapukurgitükkidega on nüüdsest – seda kõige paremas tähenduses – masstootmises.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
186,15 €


На Иванову ночь обещают дожди. РАССКАЖИТЕ, как собираетесь праздновать!

21.06.2018
Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране, скорее всего, пройдут дожди. Несмотря на то, что жителям Эстонии в таких условиях отмечать Иванову ночь не привыкать, все-таких хочется надеяться на лучшее.
Подробнее

Читатель: многие даже и не слышали, что птиц в Таллинне кормить запрещено!

20.06.2018
Сердобольная женщина увидела у здания горуправы района Хааберсти трех незадачливых пищащих птенцов чайки, остановилась и выискала из продуктовой сумки несколько ломтиков нарезанной булки. Когда я сказал, что для водоплавающих птиц и особенно птенцов такое угощение может оказаться роковым, она сильно удивилась, добавив, что десятилетиями кидает чайкам с балкона “подкормку“ — любуется, как они ловят пищу налету!
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: Осторожно, опасные животные! В Ласнамяэ две собаки без поводков загрызли домашнего кота

19.06.2018
В субботу в 18:30 у дома по адресу Юмера, 21 в Ласнамяэ две собаки без поводков напали на кота и загрызли его до смерти, пишет читательница Delfi. Собаки прибежали неизвестно откуда, хозяина видно не было ни во время нападения, ни после.
Подробнее