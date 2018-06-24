ФОТО читателя Delfi: Первые грибы этого лета!

Чтобы не бегать по лесу в поисках цветка папоротника, как "положено", ночью, решил поискать его досрочно - днём.

Цветок не нашёл, зато обнаружил первые “сковородочные” грибы этого лета — лисички и сыроежки. Лисичка, пожалуй, самый популярный в Эстонии гриб.

Перефразируя слова известной песни, можно сказать: “Лисички любят деревни и сёла, лисички любят большие города”. Действительно, лисичка вкусный и полезный в лечебном отношении гриб. Искать его легко и просто, и добавить тут нечего. Место находки — Ида-Вирумаа.