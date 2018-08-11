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11.08.2018, 20:00

ФОТО читателя Delfi: Пауки заполонили Палласти

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Valeri
Valeri
 
EST 3
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Вечером проходил через мост КУМУ и увидел много паутин на этом месте. Также и в остановках были пауки с паутиной. Кто знает, с чем связано такое количество?

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