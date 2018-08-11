ФОТО читателя Delfi: Пауки заполонили Палласти

Вечером проходил через мост КУМУ и увидел много паутин на этом месте. Также и в остановках были пауки с паутиной. Кто знает, с чем связано такое количество?
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ЭКСПЕРИМЕНТ читателя Delfi: Возьмут себе или отдадут? Как поступят прохожие, если увидят, что человек потерял кошелек
07.08.2018
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Koolikoti valimise A ja O. Nii leiad lapsele koti, mis veab välja õppeaasta lõpuni ja kauemgi veel
ФОТО читателя Delfi: "Эстонские розы". В Йыхви проходит выставка футбольных шарфов эстонских клубов
04.08.2018
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02.08.2018
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30.07.2018
Вчера вечером неизвестные активисты установили у дороги в деревне Кирепи, что между Валгой и Тарту, плакат с надписью ”Здесь случились первые роды в поле после закрытия родильного отделения в Валга. Мероприятие состоялось при поддержке Клиники ТУ, Больничной кассы и правительства Республики”.
ВИДЕО: В Ласнамяэ водитель автобуса на красный свет проезжает через регулируемый пешеходный переход
27.07.2018
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Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
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Tehase juht - tootmisjuht
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 20.08.2018
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ВИДЕО: Любители пощекотать нервы? В Таллинне велосипедисты и электросамокаты смело лавируют между автомобилями
27.07.2018
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