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19.06.2018, 09:55

ФОТО читателя Delfi: Осторожно, опасные животные! В Ласнамяэ две собаки без поводков загрызли домашнего кота

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внимание, фото могут шокировать!
Я – журналист
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Galerii: 12 pilti
Снимок1 Foto: Delfi lugeja

В субботу в 18:30 у дома по адресу Юмера, 21 в Ласнамяэ две собаки без поводков напали на кота и загрызли его до смерти, пишет читательница Delfi. Собаки прибежали неизвестно откуда, хозяина видно не было ни во время нападения, ни после.

По словам читательницы, семилетний рыжий кот по кличке по кличке Мурзик все время гулял около дома, а хозяйка-пенсионерка следила за ним, но иногда он сидел возле подъезда под деревом один.

“Все всегда было спокойно, никаких угроз от собак. Потому что все нормальные владельцы собак гуляют возле домов с поводками. У меня у самой тоже есть собака, чтобы не подумали, что я имею что-то против них. Хозяйка убитого котика сейчас находится в шоке! Почти все это произошло на ее глазах”, — рассказывает женщина.

В пятиэтажном доме стояли камеры видеонаблюдения, но читательнице не удалось увидеть на них хозяина этих двух собак. По ее словам, после растерзания кота собаки побежали на территорию школы, а потом, когда хозяйка уже нашла и забрала тело питомца, собаки вернулись и искали свою жертву в кустах.

“Хотим предупредить людей, если вы встретите этих собак, будьте внимательны к их действиям!“ — пишет читательница в заключение.

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