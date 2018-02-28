ФОТО читателя Delfi: Обман! В Maxima наклейку с истекающим сроком годности заклеили другой, продлив срок на год

Delfi написала читательница, возмущенная тем, что в находящемся в Йыхви Maxima XX продают цикорий, на упаковке которого две наклейки, сообщающие о разном сроке годности. Согласно нижней наклейке срок годности цикория закончится 28 февраля, согласно той, что наклеена на нее, цикорий можно пить еще год.





Читательница считает, что таким образом она столкнулась с примером обмана покупателей торговой сетью.

Между тем, в Maxima заверяют, что покупателей никто не пытался ввести в заблуждение.

Коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен, комментируя для Delfi ситуацию, отметила, что к ошибке привел человеческий фактор, а у клиентки все-таки была возможность по упаковке убедиться, что срок хранения продукта еще не истек.

Читать еще

“Прежде всего, благодарим внимательного клиента за хорошую обратную связь, — сказала Мустонен. — Действительно, с наклейками произошла ошибка — их на упаковке оказалось несколько. Конечно, следует отметить то, что независимо от количества наклеек, цикорий можно употреблять. На упаковке указано, что продукт пригоден к употреблению в течение 18 месяцев с момента изготовления. Несложная калькуляция позволяет убедиться в том, что данныйрастворимый цикорий можно пить еще достаточное количество времени. Еще раз благодарим клиента и приносим извинения за доставленные неудобства”.

По словам Кристины Мустонен, Maxima примет меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

“По поводу данных наклеек мы также связались с поставщиком, а со своей стороны пересмотрим рабочие процессы, чтобы в будущем таких ошибок избегать”, — добавила коммерческий директор Maxima Eesti.