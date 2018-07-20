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20.07.2018, 15:51

ФОТО читателя Delfi: На стене пляжного здания в Одессе красуется объявление о продаже амфетамина

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Я - журналист
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ФОТО читателя Delfi: На стене пляжного здания в Одессе красуется объявление о продаже амфетамина
Lugeja foto

Читатель Delfi прислал фотографию, сделанную прямо на одесском пляже Аркадия. Желающим приобрести амфетамин предлагается поднять трубку и позвонить по указанному номеру.

"Борьба с наркодилерами, в том чилсе и с людьми, которые каким-либо образом причастны к распространению наркотиков (рекламируют их употребление или предоставляют инофрмацию о возможности их получения, в том числе и граффити (с указанием сайтов и телефонов) является первоочередной задачей правоохранительных органов. Пресечение противоправной деятелности таких лиц приводит к ликвидации источника распространения наркотиков, а следовательно, приносит свою пользу", - сказал на днях Delfi руководитель Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Одесской области Дмитрий Головин.

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