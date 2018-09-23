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23.09.2018, 11:11

ФОТО читателя Delfi: Красота! Редкая грибная находка под Кохтла-Ярве

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Анатолий Тарасов
Анатолий Тарасов
 
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ФОТО читателя Delfi: Красота! Редкая грибная находка под Кохтла-Ярве
Foto: Anatoli Tarasov

Близится к завершению противоречивый грибной сезон 2018 года. Несмотря на засушливое лето и пессимистичные прогнозы, сентябрь порадовал любителей тихой охоты разнообразием и обилием грибов. Расторопные почитатели ножа и корзинки уже заполнили свои кладовые грибными заготовками.

У тех, кто опоздал это сделать, есть все основания надеяться на то, что и октябрь будет грибным, а значит, есть шанс наверстать упущенное. Но, не едиными “сковородочными” грибами красны грибные походы. Иногда удается найти НЕЧТО!

Александру Генину, страстному грибнику из Кохтла-Ярве посчастливилось обнаружить в районе куртнаских озер удивительно красивый, редкий, краснокнижный гриб — Трутовик зонтичный (Грифола) — Polyporus umbellatus, внешне похожий на не менее редкий, так называемый Гриб-баран (Грифола лиственная — Grifola frondosa).

Грифола растет на почве или у основания стволов и пней, предпочитая широколиственные леса с дубом, клёном, буком, а иногда и с хвойными.

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