ФОТО читателя Delfi: Красота! Редкая грибная находка под Кохтла-Ярве

У тех, кто опоздал это сделать, есть все основания надеяться на то, что и октябрь будет грибным, а значит, есть шанс наверстать упущенное. Но, не едиными “сковородочными” грибами красны грибные походы. Иногда удается найти НЕЧТО!

Александру Генину, страстному грибнику из Кохтла-Ярве посчастливилось обнаружить в районе куртнаских озер удивительно красивый, редкий, краснокнижный гриб — Трутовик зонтичный (Грифола) — Polyporus umbellatus, внешне похожий на не менее редкий, так называемый Гриб-баран (Грифола лиственная — Grifola frondosa).

Грифола растет на почве или у основания стволов и пней, предпочитая широколиственные леса с дубом, клёном, буком, а иногда и с хвойными.