ФОТО читателя Delfi: Идеальное место для купания этим летом

Спешу поделиться с читателями открытием этого лета, а именно — идеальным местом для плавания и летнего отдыха для тех, кто в настоящий момент работает в городе, и для кого для отдыха, восстановления перед новой рабочей неделей остаются лишь выходные.
А место это — неподалёку от популярных песчаных гор карьера Румму, левее. Чисто, глубоко, малолюдно. Изредка приезжают дайверы, но редко. Вода прогрелась до идеальной комфортной телу температуры. Вид с обрыва изумительный. Сразу оговорюсь, что для отдыха с маленькими детьми не самый лучший вариант — камни у берега скользкие, а дальше — глубина.