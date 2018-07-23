ФОТО читателя Delfi: Идеальное место для купания этим летом

Карьер Румму. Июль 2018. Фото автора.

Спешу поделиться с читателями открытием этого лета, а именно — идеальным местом для плавания и летнего отдыха для тех, кто в настоящий момент работает в городе, и для кого для отдыха, восстановления перед новой рабочей неделей остаются лишь выходные.