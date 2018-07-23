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23.07.2018, 17:11

ФОТО читателя Delfi: Идеальное место для купания этим летом

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Читатель Delfi
Читатель Delfi
EST 5
Карьер Румму. Июль 2018. Фото автора.
Карьер Румму. Июль 2018. Фото автора.

Спешу поделиться с читателями открытием этого лета, а именно — идеальным местом для плавания и летнего отдыха для тех, кто в настоящий момент работает в городе, и для кого для отдыха, восстановления перед новой рабочей неделей остаются лишь выходные.

А место это — неподалёку от популярных песчаных гор карьера Румму, левее. Чисто, глубоко, малолюдно. Изредка приезжают дайверы, но редко. Вода прогрелась до идеальной комфортной телу температуры. Вид с обрыва изумительный. Сразу оговорюсь, что для отдыха с маленькими детьми не самый лучший вариант — камни у берега скользкие, а дальше — глубина.

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