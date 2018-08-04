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04.08.2018, 13:05

ФОТО читателя Delfi: "Эстонские розы". В Йыхви проходит выставка футбольных шарфов эстонских клубов


Читатель Delfi
Читатель Delfi
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1 августа в зале йыхвиской лютеранской церкви Святого Михаила открылась уникальная и, скорее всего, единственная в Эстонии выставка футбольных шарфов эстонских клубов.

Авторами идеи и организаторами стало два коллекционера - Владислав Наумов из Кохтла-Ярве и Дмитрий Оженилок из Сантк-Петербурга. На выставке выставлено более 70 уникальных футбольных шарфов эстонских клубов, а также немного фотографий и других материалов из истории йыхвиского футбола. Данная выставка в тоже время приурочена к двум значим событиям в истории страны — 15 августа в Таллинне пройдет Суперкубок УЕФА, а также Эстония отмечает свое 100-летие независимости.

На открытии выставки присустсвовали представители йыхвиской власти — старейшина волости Мартин Репинский и председатель волостного собрания Эдуард Эаст. Также было много воспитанников и представителей местного футбольного клуба “Феникс” (бывший Локомотив), гостей и жителей города. Как отметили гости выставки, никто не ожидал увидеть такое количество шарфов. Многие шарфы настолько уникальны, что можно изучать географию Эстонии. Также на выставке можно увидеть экземпляры уже не существующих клубов, а один шарф “Левадия vs Ньюкас Юнайтед“ для выставки предоставил рекордстмен Эстонии по числу сыгранных матчей в высшей лиге — Андрей Калимуллин. На выставке также есть шарфы “ультрас” фанатов таллинской “Флоры”.

Как отметили Мартин Репинский и Эдуард Эаст, очень символично место для выставки, так как здание лютеранской церкви Святого Михаила — одно из самых старых и известных мест города. В здании расположен еще и единственный в Йыхви музей. Отрадно, что в нашем городе впервые в истории страны сделана такая выставка. Очень надеемся, что она привлечет внимание не только любителей местного футбола, но и гостей нашей республики, которые приедут посетить игру между двумя испанскими клуба за Суперкубок УЕФА в Таллинне 15 августа.

Выставка в Йыхви будет работать до конца сентября и, как обещали организаторы, она еще будет по мере возможностей дополняться.

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