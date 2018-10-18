ФОТО читателя Delfi: Еще грибами пахнет лес...

Читатель Delfi Анатолий Тарасов прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлен его сегодняшний “улов”.
“Ещё грибами пахнет лес. Рыжик сосновый — Lactarius deliciosus”, — написал мужчина.
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Читатель Delfi Анатолий Тарасов прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлен его сегодняшний “улов”.
“Ещё грибами пахнет лес. Рыжик сосновый — Lactarius deliciosus”, — написал мужчина.
Ostujuht
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