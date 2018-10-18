Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
18.10.2018, 16:21

ФОТО читателя Delfi: Еще грибами пахнет лес...

 (3)
Я – журналист
EST
ФОТО читателя Delfi: Еще грибами пахнет лес...
Фото: Анатолий Тарасов

Читатель Delfi Анатолий Тарасов прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлен его сегодняшний “улов”.

“Ещё грибами пахнет лес. Рыжик сосновый — Lactarius deliciosus”, — написал мужчина.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ








-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €

ПОДЕЛИТЕСЬ! Как вы отмечаете День учителя?

05.10.2018
Сегодня весь мир отмечает День учителя. Эстония — не исключение. Уже утром министр образования и науки Майлис Репс поздравила всех педагогов: "Спасибо вам за ту заботу, с которой вы относитесь детям, которой вы учите их. Спасибо за то, что наши дети окружены вашим вниманием и научены нужным вещам!".
Подробнее

РАССКАЖИТЕ, посещаете ли вы Medicum и что думаете о снижении доступности услуг врачей-специалистов в Ласнамяэ?

04.10.2018
В начале недели как гром среди ясного неба грянула новость о том, что в связи с окончанием срока действия договора с Больничной кассой в Medicum прекращается запись к некоторым врачам-специалистам, а количество номерков к оставшимся существенно снизится.
Подробнее


Читатель Delfi: почему Петербург безнадежно отстал от Таллинна

30.09.2018
По работе мне приходится довольно часто ездить в Петербург. Я очень люблю этот город, но каждый раз, выходя из самолёта в Пулково или автобуса на Балтийском вокзале, я с грустью констатирую пробуксовку Питера в развитии.
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: В Таллинне отметили 240-летие мореплавателя и первооткрывателя Антарктиды адмирала Беллинсгаузена

26.09.2018
Таллиннский клуб ветеранов флота отметил 240-летие выдающегося мореплавателя, первооткрывателя Антарктиды адмирала Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (Фабиана Готтлиба Таддеуса фон Беллинсгаузена), родившегося 20 сентября 1778 года на острове Эзель, нынешнем Сааремаа.
Подробнее