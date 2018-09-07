ФОТО читателя Delfi: Экстренный вызов? Скорая помощь приехала в Bauhaus не за пациентом, а за стройматериалами

Таллиннская скорая помощь сообщила Delfi, что это не их автомобиль. Машины желтого цвета также использует Kaarell Kiirabi, но и они уверяют, что не являются владельцем данного транспортного средства.

“Машина Karell Kiirabi отмечены логотипом предприятия”, — указывает представитель фирмы Меэлис Кукк. Действительно, на данном автомобиле нет логотипа, но зато написано ambulance (с англ. “скорая помощь”).

“К сожалению, сейчас есть много автомобилей с вводящей в заблуждение маркировкой, которые внешне напоминают машину скорой помощи”, — объясняет Кукк.

“В нашем предприятии запрещается использовать ресурсы и имущество предприятия в каких-либо других целях, кроме оказания жизненно важной услуги или услуги медицинского транспорта”, — заверяет он.