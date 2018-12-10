Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
10.12.2018, 15:58

ФОТО читателя Delfi: Чудесная коллекция советских елочных украшений. Я взрослая, но все так же верю в чудеса!

 (1)
Ksenia Hodakova
Ksenia Hodakova
EST
ФОТО читателя Delfi: Чудесная коллекция советских елочных украшений. Я взрослая, но все так же верю в чудеса!

На выходных я побывала на рынке Балтийского вокзала. Гуляя по просторам рынка, обнаружила на втором этаже интересное место под названием Antiik Kaleidoskoop. Зайдя вовнутрь, нашла много интересных антикварных вещей: начиная от игрушек, посуды, одежды и заканчивая разными вещами, которые в наше время, к сожалению, встречаются все реже.

Я спросила у хозяев разрешения это все сфотографировать, так как я увлекаюсь фотографией, а фотоаппарат всегда со мной — особенно в выходные дни, когда можно поймать много разных интересных сюжетов. И в этот раз сюжет пойман именно таким интересным, необычным.

Я узнала в каждой игрушке многие советские мультфильмы, которые многие дети смотрели, и я не исключение, так как я сама родилась в 1993 году. Меня это все очень впечатлило. Фотографируя, я окунулась в детский мир и будто бы вернулась в детство.

Поэтому я решила написать статью о таком интересном ностальгическом месте, куда можно прийти с семьей: детьми, бабушками, дедушками. Рассказать внукам и правнукам о том времени или просто насладиться прошлым и купить себе то, что когда-то было утеряно, или то, что искал долго и не мог найти.

Я взрослая, но все так же верю в чудеса, а чудеса во взрослой жизни — это те люди, которые оставляют память о прошедшем времени и становятся настоящими волшебниками.

Всех с наступающими праздниками, ищите чудеса. Они есть везде, лишь стоит приглядеться.

От редакции:

О коллекции елочных игрушек этого антикварного магазина в прошлом году Delfi снял сюжет под названием “Волшебный мир” таллиннского коллекционера: сколько стоят советские елочные игрушки и почему они лучше современных”. В преддверии праздников советуем его снова посмотреть!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии