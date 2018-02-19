ФОТО читателя Delfi: 100 лет Красной Армии у эстонских рубежей

Вблизи российско-эстонской границы концентрируется военная техника. Танки, БТР, ракетовозы, пушки, стрелковое оружие.
22 и 23 февраля в российском Ивангороде пройдет масштабное военизированное мероприятие, посвященное 100-летию со дня создания Красной Армии.
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История читателя Delfi: обманутые гости и "полуголая женщина со змеей" на ретровечеринке в Meresuu(38)
15.02.2018
В редакцию Delfi обратилась читательница Галина (настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.), которая осталась недовольна ретро-вечером в ресторане Meresuu и считает, что была обманута организатором Натальей Винницкой. Представители Meresuu подтвердили информацию читательницы, а Винницкая отрицает все обвинения.
Выпускник госгимназии Йыхви раскритиковал в ней буквально все: ”Я полностью недоволен этой школой”(243)
15.02.2018
Читатель Delfi, представившись выпускником госгимназии Йыхви, но не назвав своего имени, прислал Delfi пространное письмо, в котором подробно излагает свои претензии к качеству преподавания в гимназии, а также к сложным отношениям между учителями и учениками, между учениками этого учебного заведения, в котором образование получают и ребята, говорящие по-русски, и те, чьим родным языком является эстонский.
Последние новости
История читателя Delfi: обманутые гости и "полуголая женщина со змеей" на ретровечеринке в Meresuu(38)
15.02.2018
В редакцию Delfi обратилась читательница Галина (настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.), которая осталась недовольна ретро-вечером в ресторане Meresuu и считает, что была обманута организатором Натальей Винницкой. Представители Meresuu подтвердили информацию читательницы, а Винницкая отрицает все обвинения.
Выпускник госгимназии Йыхви раскритиковал в ней буквально все: ”Я полностью недоволен этой школой”(243)
15.02.2018
Читатель Delfi, представившись выпускником госгимназии Йыхви, но не назвав своего имени, прислал Delfi пространное письмо, в котором подробно излагает свои претензии к качеству преподавания в гимназии, а также к сложным отношениям между учителями и учениками, между учениками этого учебного заведения, в котором образование получают и ребята, говорящие по-русски, и те, чьим родным языком является эстонский.