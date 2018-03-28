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28.03.2018, 08:30

Читательница: моей 8-летней дочке в зоомагазине продали хомяка. Это законно?

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комментарии ведомств
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 11
Hamster
фото иллюстративноеFoto: Margus Taal

В редакцию русского Delfi прислала письмо читательница Анастасия — мать 8-летней девочки. По словам женщины, ее дочери продали хомяка. Это вообще законно? На вопрос читательницы отвечают соответствующие ведомства.

„ Моя 8-летняя дочь долго и безуспешно уговаривала меня завести собаку, потом переключилась на кота, а в итоге была согласна и на крысу, с которой я опять же была несогласна“, — начала свой рассказ читательница.

Анастасия приводила дочери массу доводов в пользу того, почему домашнее животное на данный момент взять совершенно невозможно. В конце концов, дочь накопила деньги, из тех, что женщина дает ей на карманные расходы, и, наперекор ей, купила на днях в зоомагазине хомяка. „Я была в шоке, конечно, когда она принесла этого хомяка домой, и не только потому, разумеется, что не хочу домашних животных сейчас”, — делится эмоциями Анастасия.

По ее словам, выяснилось, что дочь обманула работника магазина, сказав, что хомяка ей разрешили выбрать и купить родители в подарок на день рождения. „Я не хочу, чтобы у этого конкретного продавца были проблемы, поэтому не называю магазин, где животное продали, мягко говоря, несовершеннолетнему ребенку. Но в целом я поражена тем, что ребенку позволили самому, без взрослых, купить хомяка. ведь это крайне безответственно“, — считает мать.

„Неужели такое возможно по закону? Неужели нет никаких норм, которые ограничивают продавцов животных в этом вопросе?“, — спрашивает автор письма и добавляет, что хомяк был сдан обратно в магазин.

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На вопрос Анастасии ответили Ветеринарно-пищевой департамент и Департамент защиты прав потребителей.

“В соответствии с Законом о защите животных, домашних животных нельзя продавать лицам младше 16 лет. В таком случае ребенок может приобрести животное лишь в присутствии родителя”, — прокомментаровал ситуацию пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Мартин Альтрая.

Специалист по коммуникации Департамента защиты прав потребителей Пилле Кальда подтверждает слова коллеги: “В случае, если несовершеннолетнее лицо заключает сделку, например, договор купли-продажи, то в таком случае необходимо согласие его родителя или одобрение постфактум. Если согласия родителя нет, и он потом данную сделку не одобряет, в таком случае договор не действует и все, что было получено на его основании, следует вернуть”.

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