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08.01.2018, 10:30

Читательница Delfi: ”спасибо” за ступенчатый подоходный налог! Теперь бедные сядут на шею таким, как я

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Читательница Delfi
Читательница Delfi
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Читательница Delfi: ”спасибо” за ступенчатый подоходный налог! Теперь бедные сядут на шею таким, как я
Foto: Madis Veltman

В редакцию Delfi Naistekas прислала письмо читательница, критикующая новую систему налогообложения. Приводим его в сокращенном виде.

“Я всегда полагала, что человеку надо давать скорее удочку, нежели рыбу. Что касается ступенчатого подоходного налога, это, скорее, популистский шаг, благодаря которому в реальности многие люди становятся удобными, а неравенство — растет.

Я не стесняюсь признать, что зарабатываю больше 2 000 евро. Этому способствует и образование, полученное в Тартуском университете. На своей первой работе подносила кофе начальству, смотря, так сказать, снизу вверх.

Теперь, к 31 году, могу утверждать, что чего-то достигла. Руководитель среднего звена в одном госучреждении. Я не считаю себя лучше других и планирую идти получать второго магистра, чтобы расширить еще как свой кругозор, так и возможности.

<…>

Существует много хороших семей, в которых доход мал, а изменения сыграют большую роль, но, к сожалению, есть и те, кто выбрасывает деньги на ветер и считает, что государство должно еще больше давать. Зачем одна рыба, если можно получить больше. Главное, что никто больше не забрасывает сети.

Самое ужасное то, сколько вопросительных знаков и непонятных мест в законодательстве. Поспешили и не вникли в суть, а приняли".

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