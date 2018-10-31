Читательница Delfi предупреждает: на сайтах объявлений Эстонии орудуют международные мошенники!

Писал он на английском, что уже немного напрягло. “Дайте мне номер счета, я переведу вам деньги за телефон и пересылку. Хочу, чтобы вы послали его моей подруге, как подарок. Я дам вам его почтовый адрес.”

Да-да, “она” незаметно превратилась в “него”, но бывает же, что люди пишут второпях и ошибаются. То, что покупатель не хочет повертеть вещь в руках, прежде чем брать, тоже показалось странным. Как и то, что подарок кому-то он хочет преподнести по почте, а не лично. Поэтому я на всякий случай спросила совета у знакомого юриста. Предложение сомнений не вызвало: если деньги получены на счет, то вещь можно отправлять. Свершившийся перевод денег оспорить очень трудно.

Но все оказалось не так просто. Деньги не пришли мне на счет. Вместо них мне пришло письмо от якобы PayPal c сообщением, что “сумма перечислена, но заблокирована до тех пор, пока вы не предоставите номер для отслеживания посылки”. То есть, деньги как бы не у покупателя, но и не у меня, а зависли в воздухе, готовые прилететь ко мне на счет, как только телефон будет в пути. Покупатель чуть ли не виртуально плакал, заверяя меня, что деньги отчислены с его счета, и звучал очень убедительно.

Разумеется, отослав телефон, я не получила бы ничего, кроме горького разочарования. При первой же проверке оказалось, что письмо от PayPal поддельное. На международных сайтах вроде eBay этот вид мошенничества распространен и давно известен, на местных сайтах я с ним еще не сталкивалась.

Просто имейте это в виду, будьте осторожны, и всем удачных продаж и новых приобретений.