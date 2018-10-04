Читательница Delfi: поговори со мной… на эстонском языке!

На данный момент я учусь в университете, изучаю социологию. Это факультет, который требует хорошего и базового знания эстонского языка. Со мной на факультете учатся ребята, которые также изучали эстонский язык в школе (12 лет). Да, многие из них закончили гимназии в Ида-Вирумаа. Сейчас в гимназиях идет процентное соотношение 80% на 20%, где 80% — это обучение на эстонском языке. Я сама родом из Ида-Вирумаа. И, сидя на лекциях или семинарах, я часто удивляюсь, как студент изучал эстонский язык в школе. Когда человек просто путает самое элементарное (например, ты пошел — sina läksid, а студент путает окончания у глагола). Неужели учителя не обращают должного внимания на изучение эстонского языка? Если ты поступаешь в Эстонии на социологию, философию или журналистику, то, как можно не знать азы эстонского языка? Также с нами учатся студенты, которые приехали из других стран. Они по протяжении года изучали язык нашего государства и теперь учатся вместе с нами. Иногда складывается такое впечатление, что иногородние студенты и студенты, которые изучали эстонский язык 12 лет, знают его одинаково. И это проблема не только в Ида-Вирумаа. То же самое в столице. В Таллинне летом было несколько проектов, и я встречалась учениками 11 и 12 классов. И они тоже не до конца понимают, что говорят.

Räägi minuga

Часто студенты и ученики жалуются на отсутствие языковой практики. Да, это действительно так. Если ты живешь в русскоязычном городе, в русскоязычном регионе — нет коренных носителей языка. Для того, чтобы приобрести навык в общении, найти друзей, а главное — найти практику в отношении языка и запускается проект “Räägi minuga”. Я считаю, что это огромная возможность для каждого выучить язык.

“Нет человека, с которым легко и приятно общаться, с кем ты не боишься ошибаться и заикаться и выглядеть нелепо. В маленькой Эстонии многие ситуации необходимости говорить на эстонском можно легко обойти, ведь в магазинах у нас самообслуживание, в кафе и банке с вами будут говорить на родном языке. Каждый, кто выучил язык и свободно говорит на эстонском, непременно вспомнит Первого Эстонца, с которым он начал общаться: соседская бабушка, коллега, дети во дворе. Так мы придумали социально-языковую платформу ”Räägi minuga”, это простое мобильное приложение, которое поможет вам найти собеседника для языковой практики”, — рассказывает историю возникновения идеи Наталья Китам.

Долой стереотипы

Если речь заходит про людей, которые не знают эстонский язык, то сразу говорится, что они из Ида-Вирума, Ласнамяэ или Маарду. Я могу оспорить. У меня есть много примеров того, как ученик из Ида-Вирумаа, учась в русском классе, выучивает эстонский язык и хорошо его знает. И, что самое главное, — применяет его на практике. Нельзя со стопроцентной гарантией говорить, что, например, в Тарту или Валга все знают эстонский. Там тоже найдутся ученики, которые не будут его знать. Просто обращают внимание на Ида-Вирумаа или на русскоязычные регионы тем, что там живут русские и у учеников мало практики. Но надо ведь, чтобы и учителя со всей ответственностью подходили к своей работе. Ведь потом же жить нам, а не им.

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Практически аналогичная ситуация происходит и с английским языком. Да, мы изучаем его в школе, сдаем экзамены и, если не применяем его, то начинаем забывать. Так может быть нам запустить еще одно приложение, но только теперь с изучением английского языка “Talk with me“?