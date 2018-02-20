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20.02.2018, 13:20

Читатель возмущен: я перешел дорогу на красный и получил максимальный штраф, хотя машин нигде не было видно!

 (43)
комментарий полиции
rus.delfi.ee
EST 24
punane tuli
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

“Шел я на тренировку возле Maxima на Тартуском шоссе. Поскольку я уже давно изучил все циклы светофора и машин не было, то я перешел дорогу на красный свет, так как знал, что секунд через десять загорится зеленый. Но на дороге оказалась полиция, которая, конечно же, пригласила меня в машину”, — написал в редакцию Delfi читатель, которому выписали за нарушение штраф в размере 40 евро.

“Придя на тренировку, я услышал, что мой знакомый также попался, но его отпустили, потому как он спешил на тренировку и является несовершеннолетним. Мне кажется или в Эстонии должно быть равное обращение?” — возмущается читатель.

“Вернувшись домой, я пересмотрел параграф и понял, что получил максимальный штраф. Предыдущие мои нарушения: небольшое превышение скорости пять лет назад и штраф от МуПо. Где логика и как высчитывается сумма штрафа? Как избежать ситуации, когда патруль, находящийся в плохом настроении, безо всякой веской причины дает максимальный штраф?”

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Руководитель центра дорожного надзора Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ говорит, что при вынесении наказания принимаются во внимание смягчающие и отягощающие вину обстоятельства, а также возможность повлиять на виновного с целью предотвращения совершения правонарушений в будущем и интересы защиты правопорядка.

“Чиновник, принимающий решение по делу о проступке, исходит из всех указанных выше обстоятельств и назначает наказание, используя данное ему законом дискреционное право. В случае несогласия с решением внесудебного делопроизводителя лицо, в отношении которого ведется производство, имеет право в течение установленного законом времени обжаловать решение в уездном суде”, — говорит Кулламяэ.

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