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11.07.2018, 11:05

Читатель: с каких это пор Selver взимает дополнительный налог в 9%?

 (18)
комментарий магазина
aleks9
aleks9
EST 14
Читатель: с каких это пор Selver взимает дополнительный налог в 9%?

Сосед уподобился заметить, что кроме 20 процентов налога с оборота взимаются еще 9 процентов. Покупка была совершена 2 июля в Pelgulinna Selver.

Selver: это не дополнительный налог

Пресс-секретарь Selver Карл-Виллиам Вазерик объяснил, что налог 9% — это не дополнительный налог, и относится лишь к одному товару — журналу (согласно чеку, это “Кейворды и компания”).

“В отношении данного товара не установлен дополнительный налог с оборота в 9%, а исходя из Закона о нологе с оборота, периодические издания газеты, журналы и кроссворды облагаются налогом с оборота в 9%”, — прокомментировал он.

Таким образом остальные приобретенные товары облагаются налогом в 20%, а журнал — налогом лишь в 9%.

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