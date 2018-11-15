Читатель: Плагиат? Знак ЭР100 очень уж похож на логотип другого бренда

Для разработки логотипа к столетию Эстонии был объявлен творческий конкурс, который выиграл проект “Столетие и равновесие” компании Identity. По их задумке логотип символизирует сто лет самостоятельности и прочитывается как два числа: 18 и 100.

Для сравнения приводим оба логотипа. Логотип на косметичке принадлежит бренду Lisa Perry. Справедливости ради стоит отметить, что логотип ЭР 100 отличается не только кругом вместо квадрата, но и скошенным углом на прямоугольнике, обозначающем единицу.

А что думаете вы?

Delfi lugeja

EV100



