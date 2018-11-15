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15.11.2018, 11:10

Читатель: Плагиат? Знак ЭР100 очень уж похож на логотип другого бренда

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Я – журналист
EST 17
Читатель: Плагиат? Знак ЭР100 очень уж похож на логотип другого бренда
Delfi kollaaž

Читательница Delfi прислал фотографию старой косметички, которую она обнаружила на днях. “Уж очень мне это лого напомнило единицу с нулями, как у ЭР100. Только квадрат заменить на круг надо. Плагиат?“ — пишет она.

Для разработки логотипа к столетию Эстонии был объявлен творческий конкурс, который выиграл проект “Столетие и равновесие” компании Identity. По их задумке логотип символизирует сто лет самостоятельности и прочитывается как два числа: 18 и 100.

Для сравнения приводим оба логотипа. Логотип на косметичке принадлежит бренду Lisa Perry. Справедливости ради стоит отметить, что логотип ЭР 100 отличается не только кругом вместо квадрата, но и скошенным углом на прямоугольнике, обозначающем единицу.

А что думаете вы?

Delfi lugeja
EV100


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