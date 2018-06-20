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20.06.2018, 12:15

Читатель: многие даже и не слышали, что птиц в Таллинне кормить запрещено!

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МуПо отвечает, можно ли получить штраф
mrmf666
mrmf666
EST 4
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Ilmar Saabas

Сердобольная женщина увидела у здания горуправы района Хааберсти трех незадачливых пищащих птенцов чайки, остановилась и выискала из продуктовой сумки несколько ломтиков нарезанной булки. Когда я сказал, что для водоплавающих птиц и особенно птенцов такое угощение может оказаться роковым, она сильно удивилась, добавив, что десятилетиями кидает чайкам с балкона “подкормку“ — любуется, как они ловят пищу налету!

Я добавил, что птиц и бездомных кошек/собак вообще запрещено в Таллинне кормить, что МуПо за это даже обязано граждан призывать к порядку и при необходимости и штрафовать! Женщина даже как-бы обозлилась как на меня и на законы, мол что за нелюди такие, и все-таки бросила птенцам раскрошенную булкую Я спросил ее имя, на что она сказала, что с такими врагами “живого” говорить не хочет, и отправилась через дорогу домой.

МуПо: не стоит путать кормление птиц и разбрасывание отходов

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“В Таллинне кормление птиц напрямую не запрещено, но желательно этого не делать. Здесь, естественно, не стоит путать кормление птиц и разбрасывание отходов. Часто из окон домов выбрасываются пищевые отходы, которые вызывают скопление мусора и загрязнение”, — отвечает руководитель по связям с общественностью Муниципальной полиции Таллинна Меэли Хунт.

“В зимнее время во время очень сильных холодов желательно подкармливать маленьких птиц, но тогда нужно делать это постоянно. Это все прекрасно расписано в “Азбуке благоустройства” (“Heakorra ABC”). В русскоязычной версии стоит посмотреть страницу 18 — жилая среда птиц и их кормление в городе”, — объясняет Хунт

“Дополнительно подкармливая птиц, человек загоняет их в экологическую ловушку, делая их зависимыми от дополнительного корма, сбивая привычный инстинкт и ослабляя природные закономерности”, — указано в “Азбуке благоустройства”.

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Читатель: многие даже и не слышали, что птиц в Таллинне кормить запрещено!

20.06.2018
Сердобольная женщина увидела у здания горуправы района Хааберсти трех незадачливых пищащих птенцов чайки, остановилась и выискала из продуктовой сумки несколько ломтиков нарезанной булки. Когда я сказал, что для водоплавающих птиц и особенно птенцов такое угощение может оказаться роковым, она сильно удивилась, добавив, что десятилетиями кидает чайкам с балкона “подкормку“ — любуется, как они ловят пищу налету!
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