Читатель: многие даже и не слышали, что птиц в Таллинне кормить запрещено!

Сердобольная женщина увидела у здания горуправы района Хааберсти трех незадачливых пищащих птенцов чайки, остановилась и выискала из продуктовой сумки несколько ломтиков нарезанной булки. Когда я сказал, что для водоплавающих птиц и особенно птенцов такое угощение может оказаться роковым, она сильно удивилась, добавив, что десятилетиями кидает чайкам с балкона “подкормку“ — любуется, как они ловят пищу налету!

Я добавил, что птиц и бездомных кошек/собак вообще запрещено в Таллинне кормить, что МуПо за это даже обязано граждан призывать к порядку и при необходимости и штрафовать! Женщина даже как-бы обозлилась как на меня и на законы, мол что за нелюди такие, и все-таки бросила птенцам раскрошенную булкую Я спросил ее имя, на что она сказала, что с такими врагами “живого” говорить не хочет, и отправилась через дорогу домой.

МуПо: не стоит путать кормление птиц и разбрасывание отходов

“В Таллинне кормление птиц напрямую не запрещено, но желательно этого не делать. Здесь, естественно, не стоит путать кормление птиц и разбрасывание отходов. Часто из окон домов выбрасываются пищевые отходы, которые вызывают скопление мусора и загрязнение”, — отвечает руководитель по связям с общественностью Муниципальной полиции Таллинна Меэли Хунт.