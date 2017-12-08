Читатель Delfi: в Финляндии безработным не надо приходить в кассу, все делается дигитально!

Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором рассказал о том, как стал в Финляндии безработным и отравился в соответствующее ведомство оформляться.

“Я взял номерок. Это оказался номерок в информацию, где меня сразу направили за компьютер оформляться в качестве безработного. Я попросил помощи и увидел, что там было всего четыре работника, которые занимались лишь дигитальным оформлением”, — написал читатель.

“Далее со мной связались по телефону для подтверждения правильности данных. Они сказали, что мне даже не надо было приходить на место, поскольку все это можно сделать дома и числиться безработным, даже находясь за границей. Физически появляться в кассе по безработице необязательно, ведь на дворе — цифровая эпоха, и контактировать можно по имейлу или телефону”.

“Сейчас я числюсь в Финляндии безработным и нахожусь в Эстонии, и, поскольку я являюсь членом одного профсоюза, то могу получать пособие по безработице, равное средней зарплате в Эстонии”.

“Помню, когда я в 2014 году был безработным в Эстонии, то был обязан два раза в месяц приходить физически на место и в бюро всегда была толпа работников. Нам следует взять пример с Финляндии, сделать дигитальное обслуживание, чтобы безработным не надо было физически приходить на место и можно было связываться но телефону или электронной почте”, — рассуждает он.