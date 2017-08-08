Читатель Delfi: стыдно перед гостями города! В Таллинне бесчинствует таксомафия

В редакцию Delfi написал встревоженный житель Таллинна, по словам которого, таксисты — "наглые ростовщики", и он чувствует стыд перед приезжими за их поведение.

”Недавно Таллинн посетила пожилая пара из Финляндии. Они взяли такси на официальной стоянке D-терминала, чтобы проехать около четырех километров. В машине стоял соответствующий требованиям таксометр, но каково было их удивление, когда в итоге цена поездки составила 38,60 евро. Им показалось неуместным и недостойным начать разборки на месте. Водитель лишь пожал плечами, ведь бесстрастный аппарат показал именно эту сумму”, — описывает читатель.

”Какой был сюрприз, когда позднее, заказав такси по тому же маршруту, туристы заплатили всего 6,80. Так как после поездок остались чеки, никакого нарушения не было, расследования не будет. Люди были готовы сразу заплатить требуемую сумму, так что ничего сделать уже нельзя. Стыдно и жаль жертв таллиннской таксомафии”, — написал возмущенный таллиннец.