Читатель Delfi: почему новые дороги такие узкие, а канавы вдоль них такие крутые?

«Я заметил, что многие новые дороги построены ужасно узкими: грузовики на них еле помещаются. Кроме того, зачем надо делать сразу возле этой дороги крутую канаву?», - написал в редакцию недовольный читатель.

Он отметил, что зимой проблема усугубляется. “Позвольте спросить, каким образом эти узкие дороги с резкими канавами вдоль них могут обеспечивать безопасность дорожного движения”? — возмущается читатель.

“Задача заключается в том, чтобы обеспечить отток накапливающейся на дорогах воды, и, что еще более важно, обеспечить оптимальный режим влажности насыпи", — комментирует претензии руководитель отдела планирования Департамента шоссейных дорог Андрес Урм. Он отмечает, что системы с использованием канав являются наиболее распространенным как у нас, так и в других странах, и что при имеющихся исходных данных это самое оптимальное решение.

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Урм признает, что проектировка оптимального решения является настоящим вызовом, поскольку зачастую просто не хватает места, а переговоры с владельцами земли не всегда заканчиваются успехом. В связи с этим и приходится использовать такие решения, как глубокие канавы или резкие склоны.

Урм отмечает, что на настоящий момент в Эстонии нет статистики относительно того, какую роль играют резкие откосы в степени тяжести ДТП, и что на это влияет несколько факторов, в том числе действия водителя. “Несмотря на отсутствие статистики, необходимо рассматривать степень пологости насыпи как важный фактор с точки зрения безопасности дорожного движения и, если это обеспечить невозможно, то необходимо принять другие меры для обеспечения безопасности”, — сказал он.