В редакцию Delfi обратился возмущенный читатель и поведал историю о распитии алкоголя в рейсовом автобусе и, как следствие, ненадлежащем поведении нетрезвых пассажиров.

“В начале поездки предупреждают о недопустимости распития алкоголя в автобусе. Недавно широко обсуждалась статья, где рассказывалось о высаженном из автобуса российском пенсионере, якобы, употреблявшем алкоголь. Кажется, столь суровые правила распространяются не на всех: ехавшие со мной по соседству из Риги в Таллин (10.03.2017, выезд из Риги в 18.30) иностранцы распивали алкоголь на протяжении всего пути”, — негодует читатель.

“Алкогольный “выхлоп” заполнил автобус. Пьяные пассажиры ни на секунду не замолкали, возбужденно, громкими голосами что-то обсуждали. Однако обслуживающий персонал Lux Express упорно делал вид, что ничего не происходит. С моей стороны было бы крайне неразумно делать замечания нескольким здоровым пьяным детинам, но водитель (нетрезвые люди сидели от него через 3 кресла) мог бы и озаботиться”, — отмечает он.

Сандер Лыхмус, руководитель по продажам Lux Express:

Мы понимаем недовольство пассажира, связанное с употреблением алкоголя другими пассажирами и их поведением, и приносим свои извинения из-за этой неприятной ситуации. Действительно, распитие алкогольных напитков в автобусах Lux Express строго запрещено — это также обозначено и в правилах Lux Express. К сожалению, у автобуса водителя нет возможности постоянно следить за пассажирами во время пути, и пассажиры, сидящие позади, находятся за пределами видимости водителя. В данном случае было бы верным всё же оповестить водителя автобуса о возникшей проблеме, и в таком случае он бы смог предпринять соответствующие меры. Ещё раз приносим свои искренние извинения из-за возникшей ситуации.

Руководитель службы надзора за дорожным движением и патрульной службы Пярнуского отделения полиции Сандер Перемеэс:

Большая часть вызовов, получаемых полицией по всей Эстонии, так или иначе связаны с употреблением алкогольных напитков — это и вождение в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общественного порядка, насилие в близких отношениях, применение физического насилия, драки. Зачастую причина приподнятого настроение шумных и веселых компаний таится в опустошенных бутылках и затем непринужденное веселье заканчивается драками, конфликтами, оставленным мусором, порчей имущества, а также испорченным настроением других людей, которые вынуждены наблюдать эту нелицеприятную картину. Поэтому стоит помнить, что распитие алкоголя в общественных местах запрещено законом “О защите и охране правопорядка”. Этот запрет касается распития любых алкогольных напитков. Общественным местом является любая территория, здание, помещение, а также общественный транспорт, то есть любое место, к которому имеется доступ всем без исключения людям, является общественным местом.

Если в автобусе находятся нетрезвые люди, беспокоящие других людей, можно сначала обратиться самим к этом людям, сделав спокойное замечание. Если такое обращение не возымело действия, тогда следует обратиться к водителю автобуса. Если нетрезвые пассажиры не реагируют должным образом на замечания водителя, продолжая нарушать общественный порядок, то пассажиры имеет право и позвонить по короткому номеру 112, описать, где вы находитесь, в какую стороны едет автобус, что происходит и действовать согласно распоряжениям сотрудника Центра тревоги.

В качестве наказания за этот проступок предусмотрен штраф в размере до 400 евро или арест.