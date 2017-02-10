В редакцию Delfi обратился читатель, который утверждает, что не смог купить телефон в рассрочку якобы потому, что у него серый паспорт. Представитель Telia говорит, что это недоразумение и никаких ограничений для серопаспортников у них нет.

”Зашел в Telia, хотел взять телефон в рассрочку. Продавец попросил ИД-карту, я ее предоставил, на что он мне сказал, что это не ИД-карта, а вид на жительство. Да, у меня серый паспорт, но родился я в Эстонии. Продавец сказал, что рассрочку мне дать не может — только если я открою свою фирму и открою номер. Клиентом Telia я также не являюсь. Имел ли право продавец не дать мне рассрочку на основании серого паспорта?” — задается вопросом читатель.

По словам руководителя по связям с общественностью Telia Райго Неудорфа, в описанном случае речь идет о недоразумении.

”Поскольку карта вида на жительство — обязательный удостоверяющий личность документ иностранца, постоянно живущего в Эстонии на основании действующего вида на жительство, она полностью акцептируется Telia как удостоверяющий личность документ. Значит, на основании карты вида на жительство можно ходатайствовать и о рассрочке”, — заверил Неудорф.

При этом при предложении рассрочки оценивают, среди прочего, и кредитоспособность ходатайствующего о ней клиента. ”При оценке кредитоспособности каждого конкретного потребителя при оказании услуг финансирования мы обязаны руководствоваться представленными в законе требованиями, чтобы снять финансовые риски обеих сторон”, — подчеркнул руководитель по связям с общественностью Telia.