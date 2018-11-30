Читатель Delfi: Maxima продает икру лосося, производства несуществующей фирмы. В ходе проверки выяснилось, что это икра не лосося

“Речь идет о досадной ошибке производителя в маркировке товара, о которой мы сами узнали лишь в конце прошлой недели. Товар является икрой, но икрой горбуши (семейство лососевых). Мы проконсультировались насчет ошибочной маркировки товара с Департаментом защиты прав потребителя. По договоренности с департаментом, мы продолжим продажу товара в магазинах, добавив в пунктах продажи разъяснительную информацию об ошибке производителя в маркировке товара и указав правильное наименование изделия, то есть — “Икра горбуши (семейство лососевых), 75 г.”, — объясняет руководитель по связям с общественностью Maxima Марит Лиик.
Во вторых, на этикетке неправильно указано наименование фирмы, что и ввело читательницу в замешательство.
“К сожалению, на этикетке допущена ошибка в наименовании предприятия-производителя — полное название зарегистрированной в Германии фирмы “Pesco house of caviar GmbH”. Адрес, в свою очередь, указан верно. Мы уведомили поставщика об ошибке на этикетке.
Данное рыбоперерабатывающее предприятие занесено компетентным учреждением Польши в Реестр перерабатывающих предприятий Польши, обладающих разрешением на деятельность. Все действующие в Европейском союзе — в данном случае в Польше — предприятия, занимающиеся переработкой продуктов животного происхождения, обязаны снабжать свою продукцию соответствующим идентификационным знаком, позволяющим определить производителя. Товар маркирован надлежащим образом. На идентификационном знаке указано, что данный продукт произведен по заказу фирмы Pesca House of Caviars и поставщик Pesca House of Caviars предъявил нам сертификат качества продукта, на котором указано, что речь идет об икре горбуши”, — прокомментировал Марит Лиик.