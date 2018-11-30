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30.11.2018, 21:10

Читатель Delfi: Maxima продает икру лосося, производства несуществующей фирмы. В ходе проверки выяснилось, что это икра не лосося

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Александра Матвеева
Александра Матвеева
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В редакцию Delfi обратилась читательница Ирина, которая купила в Maxima икру лосося, но осталась недовольна качеством. Когда женщина решила обратиться к производителю, то выяснилось, что такого производителя не существует. Представители Maxima признаются, что произошло ошибка в маркировке товара и приносят свои извинения.

“Купила в Маарду Максима икру лосося “Корона Российской Империи”, в банке оказалась каша из непонятной субстанции, которая очень напоминает имитацию икры, но никак не лососевую икру”, — рассказывает читательница.

Она попыталась связаться с производителем, чтобы получить сертификат или комментарий, но выяснилось, что фирмы “Pesca House of Caviars” в Эстонии, Латвии и Литве не существует: “Контактный номер телефона (литовский) никто не берет, при проверке через Google он указан в объявлении о продаже авто. Очень хотелось бы получить комментарий Maxima и получить сертификаты на этот товар”.

Мы обратились за комментариям к представителю Maxima, которые обнаружили сразу две ошибки. Во-первых, икра оказалась совсем не лосося.

“Речь идет о досадной ошибке производителя в маркировке товара, о которой мы сами узнали лишь в конце прошлой недели. Товар является икрой, но икрой горбуши (семейство лососевых). Мы проконсультировались насчет ошибочной маркировки товара с Департаментом защиты прав потребителя. По договоренности с департаментом, мы продолжим продажу товара в магазинах, добавив в пунктах продажи разъяснительную информацию об ошибке производителя в маркировке товара и указав правильное наименование изделия, то есть — “Икра горбуши (семейство лососевых), 75 г.”, — объясняет руководитель по связям с общественностью Maxima Марит Лиик.

Во вторых, на этикетке неправильно указано наименование фирмы, что и ввело читательницу в замешательство.

“К сожалению, на этикетке допущена ошибка в наименовании предприятия-производителя — полное название зарегистрированной в Германии фирмы “Pesco house of caviar GmbH”. Адрес, в свою очередь, указан верно. Мы уведомили поставщика об ошибке на этикетке.

Данное рыбоперерабатывающее предприятие занесено компетентным учреждением Польши в Реестр перерабатывающих предприятий Польши, обладающих разрешением на деятельность. Все действующие в Европейском союзе — в данном случае в Польше — предприятия, занимающиеся переработкой продуктов животного происхождения, обязаны снабжать свою продукцию соответствующим идентификационным знаком, позволяющим определить производителя. Товар маркирован надлежащим образом. На идентификационном знаке указано, что данный продукт произведен по заказу фирмы Pesca House of Caviars и поставщик Pesca House of Caviars предъявил нам сертификат качества продукта, на котором указано, что речь идет об икре горбуши”, — прокомментировал Марит Лиик.

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