Читатель Delfi: Maxima продает икру лосося, производства несуществующей фирмы. В ходе проверки выяснилось, что это икра не лосося

“Купила в Маарду Максима икру лосося “Корона Российской Империи”, в банке оказалась каша из непонятной субстанции, которая очень напоминает имитацию икры, но никак не лососевую икру”, — рассказывает читательница.

Она попыталась связаться с производителем, чтобы получить сертификат или комментарий, но выяснилось, что фирмы OÜ “Pesca House of Caviars” в Эстонии, Латвии и Литве не существует: “Контактный номер телефона (литовский) никто не берет, при проверке через Google он указан в объявлении о продаже авто. Очень хотелось бы получить комментарий Maxima и получить сертификаты на этот товар”.

Мы обратились за комментариям к представителю Maxima, которые обнаружили сразу две ошибки. Во-первых, икра оказалась совсем не лосося.