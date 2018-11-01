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01.11.2018, 10:49

Вас укусил упырь? Напало полчище вурдалаков? Или вы сами — та еще нечисть? Расскажите нам об этом!

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ждем ваши НАИЖУТЧАЙШИЕ фото!
Я - журналист
EST
Вас укусил упырь? Напало полчище вурдалаков? Или вы сами — та еще нечисть? Расскажите нам об этом!
фото иллюстративноеFoto: Karli Saul

Прогуливаясь осенним вечером среды по центру любого эстонского городка, следовало быть крайне осмотрительным: за каждым углом мог притаиться самый настоящий черт, бары кишели упырями, зомби лезли изо всех щелей, и все вампиры Эстонии жаждали свежей крови.


А для вас Хеллоуин — праздник? Как и кем вы и ваши близкие нарядились? Наводили страх на прохожих? Или прохожие — на вас? Какая чертовщина творилась вокруг?

Поделитесь с нами вашими фото и видео, а также забавными/жуткими/ОЧЕНЬ жуткими историями! Присылайте на journalist@delfi.ee с пометкой “Хеллоуин”!

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