Вас укусил упырь? Напало полчище вурдалаков? Или вы сами — та еще нечисть? Расскажите нам об этом!

Прогуливаясь осенним вечером среды по центру любого эстонского городка, следовало быть крайне осмотрительным: за каждым углом мог притаиться самый настоящий черт, бары кишели упырями, зомби лезли изо всех щелей, и все вампиры Эстонии жаждали свежей крови.
А для вас Хеллоуин — праздник? Как и кем вы и ваши близкие нарядились? Наводили страх на прохожих? Или прохожие — на вас? Какая чертовщина творилась вокруг?
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