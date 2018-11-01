Вас укусил упырь? Напало полчище вурдалаков? Или вы сами — та еще нечисть? Расскажите нам об этом!



А для вас Хеллоуин — праздник? Как и кем вы и ваши близкие нарядились? Наводили страх на прохожих? Или прохожие — на вас? Какая чертовщина творилась вокруг?

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