ПРИЗЫВ: Учили эстонский на бесплатных курсах? Расскажите об этом!

В понедельник открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка, организованные Фондом интеграции. Это — второй набор. Первый был в 2015 году.

Тогда спрос во много раз превышал предложение. К слову, и в этом году места расхватали, как горячие пирожки: за несколько часов после открытия регистрации списки заполнились фамилиями будущих учеников.

Вы изучали государственный язык на курсах в первом наборе? Или, быть может, знаете отважившегося на это? Поделитесь историями с Delfi!

Где и когда вы проходили курсы? На какой уровень?

Вы остались ими довольны?

Что было хорошо, что — плохо?

В целом, курсы оправдали ваши ожидания?

Чему именно вы там научились?

Как полученные знания помогли (или помешали) вам в жизни?

Присылайте ваши истории (можно анонимно, но лучше — нет) на jоurnalist@delfi.ee с пометкой “Курсы эстонского”.

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В понедельник в полдень открылась регистрация на курсы государственного языка на категории А1, А2, В1 и В2. Занятия начнутся в октябре и будут проходить в Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви, а также Ахтмеском районе Кохтла-Ярве. Все 572 места на бесплатных курсах, организованных Фондом миграции, были заполнены всего за несколько часов.

Подробности о курсах — тут и тут.

Также желающие могут закрепить свои знания на практике в Языковом кафе. Подробности — здесь.