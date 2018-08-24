NB! Подростковые шайки портят жизнь вам или вашим детям? Расскажите о своем опыте контакта с малолетними хулиганами!(13)
Уважаемые читатели!
В последнее время учащаются сообщения о хулиганских и порой даже опасных для жизни выходках компаний несовершеннолетних. По информации полиции, в Таллинне даже действуют криминальные группировки русскоязычных подростков, увлеченных тюремной "романтикой". Известны несколько случаев, когда людей избивали и грабили прямо в кафе, на улицах, в общественном транспорте. Случайно попавший под руку хулиганам ребенок чуть не стал инвалидом — его вытолкнули из трамвая. И таких случаев, увы, все больше.