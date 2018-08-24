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24.08.2018, 14:40

NB! Подростковые шайки портят жизнь вам или вашим детям? Расскажите о своем опыте контакта с малолетними хулиганами!

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Я - журналист
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NB! Подростковые шайки портят жизнь вам или вашим детям? Расскажите о своем опыте контакта с малолетними хулиганами!
Иллюстрация Атса Нукки

Уважаемые читатели!

В последнее время учащаются сообщения о хулиганских и порой даже опасных для жизни выходках компаний несовершеннолетних. По информации полиции, в Таллинне даже действуют криминальные группировки русскоязычных подростков, увлеченных тюремной "романтикой". Известны несколько случаев, когда людей избивали и грабили прямо в кафе, на улицах, в общественном транспорте. Случайно попавший под руку хулиганам ребенок чуть не стал инвалидом — его вытолкнули из трамвая. И таких случаев, увы, все больше.

Друзья!

Бессильна, судя по всему, и полиция — она лишь наивно надеется, что накал хулиганства пойдет на спад, когда погода станет хуже и начнется учебный год.

Поэтому мы просим вас поделиться с нами и всеми читателями RusDelfi вашим опытом — огласка поможет справиться с безнаказанностью!

Если вы или ваши дети, юные или пожилые родные и знакомые пострадали от действий хулиганов, если они мешают вам в вашем подъезде или дворе, портят имущество или задираются - присылайте нам фотографии, видео и тексты к нам в редакцию на адреса rus@delfi.ee и vihje@delfi.ee.

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А может, вы и сами родитель или родственник такого хулигана, и уже не знаете, что и делать?.. Свяжитесь с нами и мы постараемся вам помочь.

Мы обещаем хранить анонимность авторов сообщений, но о тех, кто нарушает общественный порядок и плюет на общепринятые правила, пусть узнают все!

Разумеется, дело касается не только Ласнамяэ, но и других частей города Таллинна, а также и прочих городов и населенных пунктов Эстонии. Распоясавшаяся летом молодежь вряд ли успокоится с началом учебы, как на это надеется полиция, и насилие может захлестнуть и школы.

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NB! Подростковые шайки портят жизнь вам или вашим детям? Расскажите о своем опыте контакта с малолетними хулиганами!

24.08.2018
Уважаемые читатели!

В последнее время учащаются сообщения о хулиганских и порой даже опасных для жизни выходках компаний несовершеннолетних. По информации полиции, в Таллинне даже действуют криминальные группировки русскоязычных подростков, увлеченных тюремной "романтикой". Известны несколько случаев, когда людей избивали и грабили прямо в кафе, на улицах, в общественном транспорте. Случайно попавший под руку хулиганам ребенок чуть не стал инвалидом — его вытолкнули из трамвая. И таких случаев, увы, все больше.
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