Молодежь вашего города борзеет и чинит беспредел? Вы — фанат АУЕ? Расскажите нам об этом!(6)
В последнее время в Эстонии бесчинствуют банды малолеток. Возможно, проблема и не нова, но СМИ и общественность обратили на нее свое внимание лишь недавно.
В последнее время в Эстонии бесчинствуют банды малолеток. Возможно, проблема и не нова, но СМИ и общественность обратили на нее свое внимание лишь недавно.
Известно о скоплениях юных хулиганов в Таллинне — в Ласнамяэ и саду Канути, а также в Тарту. Юноши и девушки, а некоторые — совсем еще дети, воруют и употребляют алкоголь, курят, издеваются над сверстниками, а также избивают прохожих — даже взрослых.
Ввиду такого прискорбного положения дел Delfi рещил сделать призыв к широкой общественности: а есть ли такое явление и в вашем городе? Это, так сказать, новый тренд, или так было всегда? Чем конкретно нехорошим занимается молодежь? Или, быть может, вы сам — член малолетней банды и желаете рассказать свое видение ситуации?
Присылайте нам все, что есть сказать на rus@delfi.ee с пометкой “Молодежные банды”. Фото и видео — крайне желательны. И, как говорится, бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство.
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